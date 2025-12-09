Підсанкційні компанії РФ позиваються до ЄС на суму 53 мільярди євро – Le Soir

Російські інвестори, які потрапили під європейські санкції, подали до Євросоюзу та окремих країн ЄС позови на суму щонайменше 53 мільярди євро, повідомляє газета Le Soir. За її даними, в європейських судах зараз розглядаються 28 справ, ініційованих російськими бізнесменами, з них 24 – за процедурою ISDS (врегулювання суперечок між інвесторами та державою).

ISDS дозволяє інвесторам позиватися до держав поза національними та європейськими юрисдикціями, якщо позивачі вважають, що їхні активи були незаконно експропрійовані.

Реальна сума вимог може бути значно вищою через непрозорість процесів.

За оцінкою Le Soir, уже заявлені 53 мільярди євро перевищують чверть усіх заморожених у ЄС суверенних активів Банку Росії (210 мільярдів євро).

Як один із прикладів наводиться справа Михайла Фрідмана, який вимагає від Люксембургу 16 мільярдів доларів за заморожування активів.

У вересні 2025 року кілька російських інвесторів, активи яких зберігаються в депозитарії Euroclear, подали повідомлення про позови проти Бельгії. 18 листопада російський «Експобанк» також оскаржив у суді ЄС секторальні санкції, запроваджені проти нього влітку 2025 року.

Після початку повномасштабної війни в Україні в західних країнах були заморожені російські активи приблизно на 260 мільярдів євро, з них близько 193 мільярдів перебувають у Бельгії на рахунках Euroclear.

У вересні 2025 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала видати Києву так званий «репараційний кредит» на суму до 140 мільярдів євро під заставу цих коштів.

Очільниця Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Єврокомісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства в разі заходів у відповідь із боку Москви.