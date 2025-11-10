ЗМІ: Євросоюз у четвер обговорить два основні способи збільшення фінансової підтримки України

Європейський Союз у четвер обговорить два основні способи збільшення фінансової підтримки України – позику грошей або, що більш імовірно, використання заморожених російських активів, повідомив Reuters високопоставлений чиновник ЄС.

Міністри фінансів ЄС збираються в Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку пообіцяли покрити потреби України на 2026-2027 роки і попросили Європейську комісію підготувати варіанти, як це зробити.

Посадовець ЄС, близький до переговорів, заявив, що документ Комісії з варіантами дій ще не готовий, але існує лише два реалістичних способи забезпечити 130-140 мільярдів євро (152-163 мільярди доларів), які, ймовірно, знадобляться Україні.

Один із них – використовувати заморожені російські активи, як запропонувала Єврокомісія. Росія минулого місяця заявила, що будь-який такий крок буде незаконним, і погрожувала «болючою відповіддю».

Інший варіант – для урядів ЄС позичати кошти на ринку, але це передбачатиме виплату відсотків.

Більшість російських активів, заморожених у Європі, знаходяться на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. З моменту вторгнення в лютому 2022 року майже всі цінні папери набули терміну погашення та стали готівкою.

Варіант, що включає заморожені активи, означатиме, що ЄС замінить російську готівку на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Європейською комісією.

Потім готівка надійшла б до Києва, який погасив би позику лише в тому випадку, якщо врешті-решт отримає воєнні репарації від Росії, що фактично зробить позику грантом і зробить російські репарації доступними до закінчення війни. Цей варіант називається репараційним кредитом, оскільки він буде пов'язаний зі сплатою репарацій Росією.

Після саміту лідерів ЄС у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що головним варіантом фінансування України на 2026-2027 роки залишається репараційна позика на основі заморожених російських активів.



