ЄС досі купує в РФ та Білорусі товари на 35 мільярдів євро – сім країн пропонують, як це припинити

Попри понад три роки повномасштабної війни Росії проти України, Європейський Союз у 2024 році імпортував із Росії товарів на 35 мільярдів євро. Про це йдеться у спільній пропозиції під назвою «Торгівля заради безпеки» від семи країн – Німеччини, Фінляндії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії та Польщі – які пропонують запровадити додаткові секторальні тарифи, щоб поступово припинити цю торгівлю. Радіо Свобода ознайомилося з документом та наводить його основні позиції.

Країни-ініціатори наголошують: імпорт із Росії не лише забезпечує їй «значні доходи та підживлює її військовий апарат», а й «безпосередньо шкодить європейській економічній безпеці, оскільки він підтримує залежність у стратегічно важливих секторах».

Автори документа наголошують: навіть після 19-го пакета санкцій ЄС та плану Єврокомісії пришвидшити відмову від російських енергоносіїв, деякі категорії імпорту залишаються без обмежень, що дозволяє Росії продовжувати отримувати мільярдні доходи.

Згідно з даними, наведеними в документі, у 2024 році найбільше ЄС купував у Росії:

Нафти та газу – 22,3 млрд євро (65% усього імпорту з РФ);

Білорусь, зауважується в документі, також залишається значним постачальником добрив і хімічних продуктів, тож пропозиції щодо тарифів поширюються й на неї.

Що пропонується

Документ визначає три пріоритетні категорії для нових мит:

Залізо та сталь. Пропонується запровадити мита на російські сталеві сляби, які нині звільнені від санкцій до 2028 року. Це дозволить захистити європейських виробників від демпінгу з боку субсидованих російських компаній, які, на відміну від європейських, ще й не сплачують екологічний податок за викиди вуглецю.

«Враховуючи, що європейський сталеливарний сектор вже стикається з проблемами, видається виправданим розглянути заходи, які б пом’якшили ризик подальших конкурентних невигідних умов порівняно з субсидованими російськими виробниками», – обґрунтовується у документі.

Для США ЄС зобовʼязався остаточно знизити свій тариф на імпорт цих хімічних речовин з 5,5 % до нуля, тож це полегшить доступ до ринку для виробників зі США, «які є одними з провідних світових постачальників», ідеться у документі.

Цей документ від семи країн не є зобовʼязуючим, проте пропонує Єврокомісії якнайшвидше підготувати пропозицію щодо нових мит на імпорт із Росії та Білорусі, щоб скоротити їхні доходи й водночас посилити економічну безпеку ЄС.



