Британія запровадила санкції проти Дугіна та інших пропагандистів РФ

Велика Британія додала в списки санкцій ультраконсервативного філософа Олександра Дугіна і блогера Михайла Звінчука, який публікується в провоєнному телеграм-каналі «Рибар».

Список обмежень також поповнили п’ять юридичних осіб. Йдеться про заснований Дугіним "Центр геополітичних експертиз", проєкт «Рибар», «Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» і базовані в Бельгії російськомовні медіапроєкти Golos і Euromore, повідомляє 9 грудня пресреліз британського уряду.

Британська влада вважає, що всі ці структури беруть участь у дестабілізації України або отримують вигоду від підтримки російського уряду, пише The Insider.

Олександра Дугіна вважають одним із головних ідеологів війни Росії проти України. Він неодноразово виступав із критикою на адресу західних країн, перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Росія називає санкції західних країн незаконними, а обмежувальні заходи проти російських засобів інформації в Європі – порушенням свободи слова. У МЗС у відповідь на запровадження санкцій не раз заявляли, що за ними настане дзеркальна відповідь, зазначає РБК.