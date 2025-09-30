Ультраправі з усього світу і німецький депутат на «з’їзді фашистів» в Росії

На міжнародний з’їзд ультраправих рухів, що відбувся в середині вересня у російському Санкт-Петербурзі, приїхали представники праворадикальних і відверто фашистських організацій з усього світу – з Франції, Німеччини, Італії, Мексики, ПАР та інших країн. Організатори й лідери форуму – Костянтин Малофєєв та ідеолог «русского мира» Олександр Дугін, відомий також тим, що закликає убивати українців – задумали його як «установчу конференцію міжнародної ліги антиглобалістів «Паладини». Серед гостей був депутат від «Єдиної Росії» Костянтин Чебикін, а привітання учасникам надіслав спікер закзборів міста Олександр Бєльський.

У з’їзді, як раніше з’ясували російські журналісти, брали участь іспанські ультраправі з партії Democracia Nacional, заснованої членами колишньої неонацистської організації CEDADE; представники мексиканської UNR, яка також симпатизує неонацистам; французький ультраправий рух Les Nationalistes.

Найбільший резонанс викликав приїзд до Санкт-Петербурга представників ще одного іспанського руху Falange Española de las JONS, які вважають себе спадкоємцями справи іспанських фалангістів – фашистського руху в Іспанії початку 30-х років минулого століття, що нині знову набуває популярності.

Неоднозначний персонаж

На світлинах із конференції обличчя кількох людей були розмиті, аби їх неможливо було впізнати, однак скоординувати зусилля щодо приховування персоналій організатори та учасники не змогли.

У низці джерел ті ж самі фотографії були опубліковані без блюру.

Наприклад, на сайті угорської ультраправої організації «Молодіжний рух шістдесяти чотирьох комітатів» (HVIM), що брала участь у з’їзді, було розміщене фото учасників конференції, на якому обличчя представника Німеччини розмите.

Водночас незаблюрену фотографію німецького делегата виклав у мережу сайт бельгійської ультраправої політичної партії Nation, заснованої у 1999 році, представник якої також приїхав до Санкт-Петербурга.

Радіо Свобода показало цей знімок журналісту-розслідувачу німецького телеканалу RTL Сергію Маєру, який упізнав на ньому Роберта Ріша – з березня 2025 року депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» (Alternative für Deutschland, AfD) у міському парламенті Гамбурга від району Альтона.

Схожість також підтверджується даними системи порівняння облич Amazon AWS.

Останніми роками «Альтернатива для Німеччини» намагається пом’якшити свою риторику, створити менш «токсичний» імідж і відмежуватися від зв’язків із Кремлем, хоча в Бундестазі досі існує негласне табу на коаліцію із нею.

Роберт Ріш народився 1971 року. Він майже 25 років будував кар’єру в компанії, що займається медичними технологіями. До того, як стати депутатом, він кілька років обіймав посаду заступника голови фракції AfD у гамбурзькому районі Альтона. Основними пунктами його передвиборчої програми були: «збереження та просування німецької культури і цінностей, високої моралі й традицій», «припинення масової імміграції» та вимога «депортувати злочинних іноземців до країн їхнього походження».

У травні 2025 року Федеральне відомство із захисту конституції ФРН визнало AfD «переконаною правоекстремістською організацією, яка систематично порушує принцип поваги до людської гідності». Зараз партія оскаржує це рішення.

У лютому на виборах до парламенту Німеччини AfD здобула понад 20% голосів – це її найкращий результат на федеральному рівні в історії. Можливо, саме в цих умовах Роберт Ріш і попросив розмити своє обличчя на знімку – через небажання потрапити на фото поруч із буквальними фашистами.

На запитання Радіо Свобода, надіслані йому електронною поштою, Ріш не відповів. Лист із проханням прокоментувати участь депутата у форумі редакція надіслала також в офіс AfD у Берліні, але відповіді не отримала.

Сергій Маєр також звернув увагу на жінку, що сиділа позаду Ріша. На фото видно лише візерунок на комірі її блузки, фрагмент зачіски та колір волосся. Це Ольга Петерсен, колишня депутатка парламенту Гамбурга. У день форуму Малофєєва вона святкувала свій день народження, виклавши у соцмережі X фотографію в цій самій блузці з санкт-петербурзького ресторану «Штакеншнейдер» і подякувавши підписникам за привітання.

Петерсен народилася 1982 року в Омську, у 16 років переїхала з батьками до Гамбурга. У червні 2024-го вона повернулася до Росії разом із дітьми, побоюючись, що органи ювенальної юстиції «заберуть їх» після того, як у Німеччині нібито був поданий донос на її поїздку в березні того ж року «спостерігачкою» на виборах президента Росії. Німецька влада це заперечує, заявляючи про «занедбаних» дітей.

Після повернення до Росії, залишаючись депутаткою парламенту Гамбурга, Петерсен відвідувала лінію фронту та знімала проросійські відео про війну.

У грудні 2024 року її депутатський мандат відкликали, згодом це рішення підтвердив суд. Із AfD Петерсен також виключили.

У травні 2025-го вона заявила, що хоче повернутися до Гамбурга, але поки що залишається в Росії.

На запитання Радіо Свобода, надіслані їй у Facebook, Петерсен не відповіла.

Ну що ж ти, студенте?

Ще одне фото, на якому обличчя кількох учасників конференції було заблюрене, опублікував той самий сайт угорського «Молодіжного руху шістдесяти чотирьох комітатів», а також кілька інших організацій, що брали участь у конференції.

Водночас у телеграм-каналі іспанських фалангістів з’явився абсолютно такий самий знімок, але вже без блюру (згодом його видалили, однак він зберігся у репостах).

Молодий чоловік із вусиками, праворуч на фото вище, з’являється також на знімку, опублікованому в акаунті мексиканської ультраправої організації UNR у соціальній мережі X. На цьому фото він уже не в респектабельному піджаку, а в популярній серед скінхедів куртці-бомбері.

Цей молодий чоловік виявився уродженцем Рязані Андрієм Вікторовичем Соловйовим.

У Telegram Соловйов перебуває в групі проєкту «Архангел», який навчає пілотів дронів для армії, у групі «Раненбурзький повіт Рязанської області» (адміністративна одиниця в Рязанській губернії Російської імперії та РСФРР, що існувала в 1779–1928 роках) та в групі, де спілкуються його однокурсники – Соловйов навчається на третьому курсі Московського державного інституту міжнародних відносин (МГІМО). На сайті цього вишу зберігся запис про перевірку результатів ЄДІ Соловйова за 2023 рік, з якого випливає, що він вступав до навчального закладу як переможець Всеросійської олімпіади школярів.

В інститутській групі в Telegram однокурсники звернули увагу на коротке відео телеканалу «Дождь», у якому можна побачити фотографії з форуму антиглобалістів, зокрема й із їхнім однокурсником у кадрі.

«Андрюх, а як ти там під кінець затесався?» – запитує один із них. «Щоб бл*дей-іноагентів корежило», – відповідає Соловйов.

Втім, Андрій Соловйов був таким не завжди.

«Я виріс і народився в Рязані, де навчався в звичайній загальноосвітній школі. З середніх класів я брав участь у різних олімпіадах: писав шкільні та муніципальні етапи й проходив на регіональний рівень. У дев’ятому класі вперше потрапив на довгоочікуваний фінальний етап – з СХК (світової художньої культури – ред.) та історії. Так сталося, що між двома профілями довелося обирати і поїхати лише на одну олімпіаду. Тоді я обрав мистецтво», – розповідав Соловйов у 2023 році сайту «Всеросс-live», проєкту «Асоціації переможців олімпіад».

Пізніше, розповідає Соловйов, він зрозумів, що його більше цікавить історія, хоча в олімпіадах з СХК він все одно бере участь – бо йому «в цілому цікаве мистецтво». Закінчивши школу, Соловйов переїхав до Москви та вступив до університетської гімназії МДУ, а звідти – до МДІМВ.

«Останнім часом, коли у мене бувають вільні дні, я намагаюся більше читати. Але це з розряду нудних захоплень, звісно. Просто до цього я нічого не читав і незрозуміло чим займався. А в 11-му класі, як то кажуть, «приперло», і я почав розвиватися», – говорив школяр в інтерв’ю.

Цей «розвиток» привів його до однієї з найодіозніших ультраправих російських організацій – націоналістичного «Братства академістів», створеного Костянтином Малофєєвим.

«Ліберали тремтять від цих слів»

На аватарках у телеграмі та в «ВКонтакте» (заборонена в Україні російська соцмережа) Андрій Соловйов ще без модних вусиків і прицілюється кудись із мисливської рушниці. Він підписаний одразу на дві групи «академістів» у «ВКонтакте»: «Академісти МДІМВ» та «Академісти Москва».

«Братство академістів» – мережа студентських націоналістично-консервативних клубів, спонсорована Константином Малофєєвим. Клуби діють у 33 містах Росії та окупованого Криму, і, якщо судити за кількістю підписників у «ВКонтакте», у них перебувають загалом кілька тисяч учасників.

Самі «академісти» описують себе так:

«Братство академістів» – це про об’єднання російських патріотичних студентів з імперськими замашками. Британська розвідка, ліберали та недруги тремтять від цих слів, намагаються нас демонізувати. А нам байдуже. Ми завжди були імперією. Ми об’єднували народи, ми першими освоювали космос, ми брали Париж і тричі Берлін. Чому ми повинні виправдовуватись за те, ким ми є?»

Діяльність «академістів» здебільшого полягає у проведенні лекцій та семінарів. Крім того, учасники руху пишуть доноси, домагаючись скасування концертів небажаних виконавців і звільнення викладачів університетів із недостатньо «провладною» позицією.

Як правило, регіональні клуби офіційно зареєстровані при вишах як студентські об’єднання. Незважаючи на відверто націоналістичну ідеологію руху, багато (хоч і не всі) російських університетів готові надавати йому офіційний статус, легалізуючи націоналізм у публічному полі.

У «братство» переважно вступають студенти з правими поглядами: хтось приходить самостійно, когось шукають регіональні куратори в ідеологічно близьких спільнотах.

Як писало видання «Верстка», яке спілкувалося з учасниками руху, хтось вступає заради соціалізації, когось приваблює ідеологія, а хтось сподівається, що участь у «братстві» стане трампліном для майбутньої політичної кар’єри. При цьому «академісти» поки не користуються широкою державною підтримкою: з ними зустрічаються та проводять спільні заходи депутати різного рівня, але власні політичні успіхи обмежуються обранням у московські муніципальні депутати.

Для Малофєєва «академісти», схоже, обходяться недорого: регіональні відділення, за даними «Верстки», переважно запитують гроші «з Москви» на виготовлення футболок і значків, інколи – на оренду приміщень. Іноді членів спільноти делегують на ідеологічно близькі заходи, наприклад, на з’їзд «Всесвітнього російського народного собору», який організовує РПЦ. Під час конференції «Паладинів» у Петербурзі «академісти» брали участь у хресній ході, йдучи поряд із іноземними учасниками «з’їзду фашистів». Ймовірно, саме як «делегат» від «Братства академістів» Андрій Соловйов опинився на конференції.

На запитання Радіо Свобода про його участь у форумі антиглобалістів Андрій Соловйов не відповів, хоча повідомлення в телеграмі прочитав.

Той, що заперечує Голокост, та засуджений «правозахисник» із ПАР

На з’їзді ультраправих організацій, організованому Малофєєвим, були й інші цікаві персонажі.

Наприклад, ПАР представляв Франсуа Ван дер Мерве, член організації Bittereinders («Біттерейндери»), названої на честь групи бурських партизан, які чинили опір силам Британської імперії на пізніх етапах Другої англо-бурської війни. Цей рух позиціонує себе як «захисник прав бурів і африканерів», нащадків європейських колоністів із Нідерландів, Німеччини та Франції.

Навесні 2024 року Ван дер Мерве та ще кілька членів організації були засуджені і оштрафовані на 5000 ранд (близько 280 доларів США) за «підбурювання та насильство» під час акції протесту 24 січня в Гроблерсдалі (провінція Лімпопо). Тоді «Біттерейндери» вимагали звільнити двох фермерів, які перебували під арештом за напад на темношкірого охоронця ферми – власник підозрював, що постраждалий прийшов на роботу нетверезим і спустив на нього собаку.

Як видно з фотографій, опублікованих учасниками та організаторами конференції, Францію на ній представляв Іван Бенедетті – ультраправий активіст Французької націоналістичної партії, раніше виключений із «Національного фронту» (нині «Національне об’єднання») Марін Ле Пен (вона навіть назвала його «паразитом»).

У 2019 році французький суд засудив Бенедетті до 8 місяців ув’язнення за те, що він таємно продовжував підтримувати діяльність ще однієї ультраправої організації «L’Œuvre française» («Французька справа»), тісно пов’язаної з неонацистськими та монархічними колами. «Французька справа» була оголошена у Франції екстремістською організацією у 2013 році.

У 2020 році Бенедетті назвав «вигаданою цифрою» та «сіоністською пропагандою» шість мільйонів жертв Голокосту, після чого його оштрафували на 10 тисяч євро за «оспорювання злочинів проти людяності».

У 2022 році Бенедетті приїжджав до анексованого Криму як спостерігач на виїзних дільницях під час «референдуму» про входження Херсонської області до складу Росії, а через два роки, як і Ольга Петерсен, був спостерігачем на виборах президента Росії, захоплюючись їх організацією.

Слідами Іонова

У Росії вже є досвід проведення форумів маргінальних політичних груп, у тому числі з західних країн, під прапором «антиглобалізму».

У 2015 та 2016 роках у Москві проходила конференція «Діалог націй», організована «Антиглобалістським рухом Росії». На відміну від нинішньої «конференції антиглобалістської ліги», у них брали участь не стільки націоналісти та фашисти, скільки сепаратисти: представники руху Yes California, що виступають за відокремлення цього штату від США, члени сепаратистських рухів з Каталонії, Ломбардії, Пуерто-Рико та інших регіонів і країн.

Як вдалося з’ясувати Радіо Свобода восени 2024 року, ці конференції проводилися за кошти президентських грантів, проте у 2017 році заявку на грант голови «Антиглобалістського руху» Олександра Іонова не схвалили – попри підтримку з боку його кураторів із Служби з охорони конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ. Після цього подібні конференції припинилися.

Через десять років та сама вивіска «антиглобалізму» використовується в Росії вже для проведення відверто фашистського з’їзду – хоча поки що не на державні, а на приватні кошти.

На тлі посилення державної міграційної політики та систематичного тиску на мігрантів, участі добровольчих формувань з нацистською ідеологією на боці РФ у війні в Україні, націоналізм, включно з найекстремальнішими формами, поступово легалізується в Росії, здобуваючи як громадську, так і державну підтримку.

У підготовці матеріалу брав участь підрозділ розслідувань «Система» (Радіо Свобода)