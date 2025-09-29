Зеленський: трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може мовчки спостерігати за агресією Росії

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках.

«Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії», – написав він у телеграмі.

За час окупації нацисти вбили близько 100 тисяч людей у Бабиному Яру. Було вбито майже все єврейське населення української столиці. Лише впродовж 29–30 вересня 1941 року вони розстріляли понад 30 тисяч киян – дітей, жінок, людей літнього віку. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали «Дорогою смерті».

