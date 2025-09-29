Доступність посилання

Зеленський: трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може мовчки спостерігати за агресією Росії

Президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, 29 вересня 2025 року
Президент України Володимир Зеленський 29 вересня ушанував пам’ять жертв масових нацистських розстрілів під час окупації Києва у 1941–1943 роках.

«Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії», – написав він у телеграмі.

За час окупації нацисти вбили близько 100 тисяч людей у Бабиному Яру. Було вбито майже все єврейське населення української столиці. Лише впродовж 29–30 вересня 1941 року вони розстріляли понад 30 тисяч киян – дітей, жінок, людей літнього віку. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали «Дорогою смерті».

Більше про воєнний злочин нацистів у Бабиному яру Києва, а також про те, як в СРСР намагалися стерти пам'ять про Голокост і не давали можливості належно вшанувати пам'ять загиблих людей – читайте тут: Пам'ять про Бабин Яр

