Ексклюзив. Російський неонацист, що стоїть за тіньовою вербовкою ГРУ

Що спільного між російським ГРУ, неонацистським ветераном війни в Україні та колишніми ультраправими футбольними фанами? Вони пов'язані з кампанією з вербування диверсантів у США та Європі.

Ось які відповіді на ці запитання знайшов підрозділ розслідувань «Система» (Радіо Свобода).

Відео почало поширюватися на початку серпня, переважно в Telegram-каналах, відомих своїми російськими націоналістичними та провоєнними настроями.

Гучний жіночий голос розповідає, як піксельні, забарвлені в сепію зображення економічного хаосу Росії 1990-х років перетворюються на імперські та церковні символи, а також собор Василія Блаженного на Красній площі:

«Дорогі співвітчизники, які живуть за межами Росії, ми звертаємося до вас», – промовляє оповідач. «Настав ваш час стати героєм і увійти в історію! Напишіть нам, і ми допоможемо вам захистити ваше право на життя, свободу та майбутнє. Ми допоможемо вам захистити Батьківщину!»

«З повагою, Військова розвідка Збройних Сил Російської Федерації», – закінчується відео, а потім глядачів перенаправляє до бота для вербування – автоматизованої програми в Telegram.

Протягом місяців західні розвідувальні та правоохоронні органи попереджали про тривожну тенденцію: випадкових людей – «фрілансерів», «проксі», «одноразових агентів» – вербують, зазвичай через Telegram, зазвичай несвідомо, для виконання різних таємних, іноді руйнівних завдань: стеження, підпалів, саботажу, поширення дезінформації.

За словами правоохоронців, агентства, що здійснюють вербування, часто прямо чи опосередковано пов'язані з Росією. Це включає «Військову розвідку Збройних сил Російської Федерації», широко відому як ГРУ.

«Ми бачимо, як дедалі більше людей, яких ми б назвали «маріонетками», вербуються іноземними розвідувальними службами», – заявив 18 вересня керівник лондонської поліції Великої Британії Домінік Мерфі, оголосивши про арешт двох чоловіків, яких нібито завербували для підпалу складу, пов'язаного з Україною.

За словами поліції, чоловіків нібито завербувала група Вагнера, напівнеіснуюча російська найманська компанія, діяльність якої зараз значною мірою контролюється Міністерством оборони Росії.

За відео «Захистимо Батьківщину» та пов’язаним із ним вербувальним ботом стоїть підрозділ, пов’язаний з ГРУ, відомий як Розвідувальний центр «Мелодія».

Центр відповідав за аналогічного вербувального бота у 2024 році, який включав вигадане Око Саурона з фільмів «Володар перснів».

Нові висновки «Системи», розслідувального підрозділу Російської редакції Радіо Свобода, вперше безпосередньо пов’язують відео та вербувальних ботів з ГРУ Росії.

Людиною, яка стоїть за відео «Захистіть Батьківщину» та вербувальними ботами, є заступник керівника «Мелодії», який також є відомим російським неонацистським блогером та найманцем, який воював в Україні, святкував день народження Адольфа Гітлера, закликав до кастрації українців та описував війну як сексуальний досвід.

«Коли чоловік йде на війну, це сексуальне бажання», – сказав чоловік, Євген Рассказов, у відеоінтерв'ю, яке транслювалося у 2021 році, приблизно за шість місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Це приблизно так само хтиво, як хотіти жінку. Коли ти вбиваєш [ворога], ти насолоджуєшся тим, що його дружина залишається вдовою. Ти насолоджуєшся тим, як вони плачуть всією родиною, як він повертається додому в труні. І у тебе виникає ерекція!»

Із попелу Вагнера

У жовтні 2023 року генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, другий за ланкою офіцер ГРУ, вручив медалі бійцям, які брали участь у битві за захоплення українського міста Бахмут. Найманці – і звільнені в'язні – які воювали на боці групи Вагнера, відіграли ключову роль у захопленні міста приблизно п'ять місяців тому.

Серед тих, хто отримав нагороди, згідно з відео в Telegram, був Михайло Турканов, колишній боєць змішаних єдиноборств і затятий уболівальник футбольної команди «Зеніт» з Санкт-Петербурга.

Турканов також є ветераном пов'язаної з ГРУ організації під назвою «Еспаньйола», праворадикальної організації, створеної у 2022 році, яка виросла з екстремістських футбольних фан-клубів, відомих як «ультрас».

Члени «Еспаньйоли», багато з яких є колишніми футбольними ультрас, використовують нацистську символіку: номер бригади – 88, що означає нацистське вітання: восьма літера алфавіту, двічі HH, що означає «Хайль Гітлер».

Самого Турканова оштрафували у 2019 році за публічну демонстрацію татуювань зі свастикою та гасла «14/88» у нацистському стилі. Публічна демонстрація нацистської символіки є незаконною в Росії.

Деякі члени «Еспаньйоли» також загинули під час війни в Україні.

«Еспаньйола» номінально незалежна, але насправді є частиною Добровольчого корпусу, тіньової мережі неофіційних ополчень, добровольчих організацій та воєнізованих формувань, що мають взаємопов'язані зв'язки між собою – та з самим ГРУ.

Деякі з організацій включають частини групи Вагнера, яка була значною мірою розформована після смерті її засновника Євгена Пригожина, а її залишки були включені до складу Міністерства оборони або інших установ.

Значну частину вербування та координації для цих груп здійснює «Редут», секретна компанія, створена ГРУ за кілька місяців до смерті Пригожина у серпні 2023 року.

Генерал ГРУ Алексєєв називався одним із засновників «Вагнера». Йому також приписують розробку системи вербування «Редут».

На початку 2024 року чиновники в «Еспаньйолі» створили напівпідпільну групу під назвою «Мелодія», яка наймала фахівців зі зв'язку, офіцерів кіберрозвідки та інших. Її заступником керівника є Рассказов, який використовує військовий псевдонім «Топаз».

Інфлюенсери Telegram

Кампанія з вербування в Telegram стривожила західну та українську розвідку частково через те, як важко її відстежувати та виявляти, а також як важко перешкоджати потенційним змовам.

«Не ставайте одноразовим агентом», – йдеться у незвичайній заяві німецької поліції, опублікованій 2 вересня.

Створені пов’язаними з ГРУ підрозділами, такими як «Мелодія», кампанії поширюються частково завдяки союзникам або однодумцям та «інфлюенсерам».

Одним із прикладів є Олексій Живов, блогер у Telegram з понад 110 000 підписників, пов'язаний з «Еспаньйолою». 26 листопада 2024 року, після того, як фанати англійської футбольної команди другого дивізіону попросили Росію випустити ядерні ракети по їхніх суперниках, Живов розширив допис від X.

Він опублікував рекрутингове повідомлення англійською мовою, запрошуючи людей приєднатися до «Еспаньйоли», та додав посилання на бота Eye of Sauron із підписом: «[Посилання] для тих, хто хоче допомагати Росії на постійній основі».

Іншим прикладом є іспаномовний канал під назвою Los Sombreros Blancos — «Білі капелюхи» – з приблизно 33 000 підписників. Канал, який регулярно публікує антиглобалістські, проросійські повідомлення іспанською мовою, переопублікував пост «Око Саурона» у лютому 2025 року.

Los Sombreros Blancos є частиною мережі з приблизно 200 ідеологічно схожих веб-сайтів та каналів під назвою Portal Kombat – гра назви популярної кривавої відеогри.

Мережа публікує матеріали з російських державних ЗМІ та прокремлівських Telegram-каналів французькою, німецькою, англійською, іспанською та іншими мовами, включаючи румунську, яка домінує в Молдові.

Більшість вебсайтів стверджують, що отримують інформацію з так званої мережі «Правда», яка регулярно поширює антизахідні наративи.

Два Telegram-канали, чеською мовою «Selsky Rozum» та польською мовою «Олія в голові», були створені в один день – 13 березня 2022 року. Канали мають майже однакові аватари.

Обидва опублікували посилання на «Око Саурона» в один день, 25 квітня 2025 року, з різницею в кілька хвилин, о 14:10 за московським часом.

Ще один обліковий запис у Telegram, який швидко опублікував відео

«Захистимо Батьківщину», був обліковий запис Рассела Бентлі, американця, який воював на українському Донбасі пліч-о-пліч з російськими воєнізованими формуваннями ще у 2014 році, у перший рік війни там.

Відомий як «Донбаський ковбой», Бентлі здобув велику кількість підписників на YouTube та інших платформах. Він був убитий в Україні у квітні 2024 року.

Незрозуміло, хто посмертно опублікував відео в обліковому записі Бентлі.

Росія та її нацисти

Рассказов, який народився в Донецькій області, радикалізувався у 2014 році, приблизно в той час, коли Росія розпалювала війну на Донбасі – у Донецькій та Луганській областях України – проти урядових сил.

Він приєднався до відверто праворадикального воєнізованого формування під назвою «Русич», яке очолював Олексій Мільчаков, росіянин, який відкрито вихвалявся своїми нацистськими симпатіями та расистською ідеологією.

«Русича» та самого Мільчакова достовірно пов'язують зі злочинами в Україні та Сирії, а у 2022 році США визнали їх «глобальною терористичною» організацією.

Рассказов знову почав брати участь в бойових дій в Україні одразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

«Зараз я прийшов убивати українців. Ось, по суті, і все», – сказав він інтерв'юеру.

В останні роки Рассказов, здається, пом'якшує тон у своїх публічних виступах. Він брав участь у засіданнях російського парламенту, присвячених захисту сім'ї, повідомляє «Нова газета», що відповідає заяві президента Володимира Путіна про те, що Росія є захисницею того, що він називає традиційними цінностями.

У лютому цього року Рассказов та кілька членів «Еспаньоли» виступили перед учнями московської школи, де «ветерани обговорювали з дітьми важливість освіти, теми кохання та Батьківщини, а також ділилися своїм життєвим досвідом та світоглядом».

Номер школи, де відбулася промова, був 88 – числовий код нацистського вітання.

Незрозуміло, чи сам Рассказов продюсував, чи режисував ці відео.

Розмова з «ГРУ»

Натиснувши на посилання в дописі Telegram «Захистимо Батьківщину», ви потрапляєте до бота під назвою ГРУ. Натисніть на бота, і вам буде запропоновано вибрати бажану мову – російську або англійську, – а потім коротку анкету: ім'я; адреса; професія; причини бажання приєднатися.

Кореспондент Радіо Свобода, який назвався мешканцем Риги, надіслав анкету ввечері буднього дня. «Ваше повідомлення надіслано до ГРУ», – відповів бот, і відповідь надійшла протягом трьох хвилин від, здавалося б, людини.

«Добрий вечір. Ми раді, що ще залишилися російські патріоти. Чим ви можете нам допомогти?» – написала людина.

На запитання Радіо Свобода, що могло б бути цікавим, людина миттєво відповіла: «Українські бензовози. Чи знаєте ви, де їх знайти?»

Потім людина додала: «У порту [Риги]. Вони цивільні. Нам потрібно знати, де вони знаходяться, і зробити фото».

Коли кореспондент Радіо Свобода запитав про оплату, людина вилаялася та сердито відповіла.

«Відчепись!» – прийшла відповідь. «Гроші не потрібні. Любов до батьківщини має тебе гріти та годувати. Тобі гроші за фотографії, серйозно? Тільки в Ризі таких, як ти, десятки. Ніхто й не подумав просити грошей за фотографії. До побачення!»

На цьому розмова закінчилася.



