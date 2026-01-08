Захоплення США російського танкера є попередженням «тіньовому флоту»

Захоплення США нафтового танкера під російським прапором у Північній Атлантиці різко підвищує ставки у військово-морській блокаді Венесуели Вашингтоном, руйнуючи очевидну стратегію Кремля щодо зміни прапорів кораблів тіньового флоту для забезпечення їм захисту та розпалюючи ширшу напруженість з Москвою.

Ці дії загрожують підірвати прихисток, що його могла б створити реєстрація або перереєстрація в Росії

За даними Windward, компанії морської розвідки, з моменту захоплення Сполученими Штатами танкера тіньового флоту під назвою Skipper у Карибському морі 10 грудня, близько 21 судна без прапора підняли російський прапор.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду санкційних нафтових танкерів, що заходять чи виходять з портів Венесуели, що призвело до арешту США інших суден.

Зазвичай на борт судна під прапором можна піднятися лише з дозволу країни, яка надає прапор, тоді як судно без прапора не має такого правового захисту. Але, незважаючи на попередження Москви про відступ, гелікоптери Берегової охорони США піднялися на борт «Марінери», нещодавно перейменовану «Беллу 1», і взяли її під контроль.

Російський прапор не допоміг

«Ці окремі дії загрожують підірвати безпеку та прихисток, які в іншому випадку могла б створити реєстрація або перереєстрація в Росії», – заявив 7 січня Джон Берджесс, старший науковий співробітник Центру міжнародного права та управління в Університеті Тафтса, в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Марінера» прийняла російський прапор лише 30 грудня після попередньої спроби висадки США, коли вона наближалася до венесуельських вод.

Берджесс сказав, що це зробило статус «Марінери» «неоднозначним», а це означає, що її нещодавно прийнятий російський прапор, який екіпаж навіть намалював на корпусі судна, не допоміг.

Судно було визнано бездержавним після того, як воно плавало під чужим прапором

«Це було законне вилучення з деякими пов’язаними з цим питаннями. Суда не повинні змінювати прапори для зручності. Має бути вагома причина», – сказав він.

Вашингтон, схоже, дотримувався аналогічної точки зору.

«Судно було визнано бездержавним після того, як воно плавало під чужим прапором», – сказала журналістам речниця Білого дому Каролайн Левітт, відкинувши протести російських законодавців про те, що захоплення було «порушенням морського права» або навіть «піратством».

За оцінками, розмір тіньових флотів, які Росія, Іран та Венесуела використовують для обходу міжнародних санкцій, становить близько 1000 суден. Їхня кількість зросла в останні роки, оскільки три країни прагнули підтримувати продажі нафти, які є життєво важливими для їхніх державних бюджетів.

Ці судна часто старі, у поганому стані та не мають страхування. Сотні з них були внесені до «чорного списку» Сполучених Штатів, Європейського Союзу та інших країн, що серйозно обмежує їхню здатність функціонувати, але не зупиняє її повністю.

«Шаблон» для «ще більших вилучень»

Аналітики судноплавної галузі вже заявили, що дії США проти суден без прапора, а також нещодавні удари українських безпілотників по суднах, що знаходяться під санкціями, у Чорному морі ознаменували нову еру жорсткіших дій проти тіньового флоту.

Суда не повинні змінювати прапори для зручності

Захоплення «Марінери» виводить ситуацію на новий рівень.

«Американські регулятори стежать. Ймовірні подальші захоплення», – сказала Мішель Бокманн, старший аналітик морської розвідувальної аналітичної компанії Windward, під час вебінару 7 січня.

Бокманн додала, що цей крок щодо «Марінери» запропонував «взірець» для країн Балтійського моря, які зіткнулися із «загрозою, яку становить «тіньовий флот» для морської безпеки та навколишнього середовища, особливо ті, що перебувають під хибним прапором. США продемонстрували, що можливо перехоплювати, захоплювати та розправлятися з танкерами».

Також варто зазначити, що у випадку з «Марінерою» Сполучені Штати діяли не самотужки. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ВПС країни забезпечили додаткове спостереження та дозаправку ВМС на підтримку операції США.

Дипломатичні наслідки

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що американським військам дозволили використовувати їхні бази у Великій Британії для цієї місії, додавши, що це виправдано міжнародним правом, оскільки «Марінера» була частиною «російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти та страждання від Близького Сходу до України».

У заяві не лише пропонується інша правова аргументація. Вона також звертає увагу на складний геополітичний контекст захоплення судна.

Вашингтон місяцями веде переговори з Росією, Україною та європейськими країнами щодо припинення війни в Україні. Останні проекти містять гарантії безпеки Києву, які вже були неприйнятними для Москви.

Ці події є черговим ударом по престижу Москви після рейду США, який завершився затриманням ключового союзника Кремля, нині поваленого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Наслідки дадуть про себе знати.

Наразі не було зрозуміло, скільки російських членів екіпажу було на борту «Марінери». МЗС Росії зажадало від США забезпечити «гуманне та належне ставлення до російських громадян на борту «Марінери», закликаючи до дотримання їхніх прав та інтересів. Воно додало, що Сполучені Штати не повинні перешкоджати їхньому якомога швидше поверненню до Росії.

Однак Вашингтон порушив питання про те, що моряки постануть перед судом у США, що стане ще одним джерелом напруженості в найближчі дні.