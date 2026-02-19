Каллас назвала, яких поступок від РФ на переговорах із Україною вимагає ЄС

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас поширила серед представників країн-членів ЄС документ, у якому викладені поступки, на які Росія має погодитися під час переговорів з Україною. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Представники європейських країн не беруть безпосередньої участі в тристоронніх переговорах США, України та Росії. Останній раунд переговорів відбувся в Женеві 17–18 лютого, і туди прибули радники з безпеки лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Вони, як повідомив президент України Володимир Зеленський, зустрілися з українською та американською делегаціями.

У документі, представленому Каєю Каллас, ідеться про те, що мир та безпека неможливі «без участі ЄС за столом переговорів та без урахування основних інтересів ЄС». Текст, за оцінками, містить дуже «максималістський» погляд на те, що має робити Росія. Один із дипломатів заявив Радіо Свобода, що ЄС «відповідає на вимоги російських максималістів щодо України».

Інший європейський чиновник, обізнаний із документом, вважає, що досягнення миру – це не лише поступки з боку України. «Ми також маємо обговорити, що має зробити Росія», – зазначив він.

У документі також ідеться, що якщо Україна обмежить чисельність своїх військ або навіть виведе їх із деяких районів, то Росія має вдатися до аналогічного кроку. Крім того, міститься вимога про виключення юридичного визнання за Росією окупованих нею українських територій.

Крім того, від Москви вимагають припинити кампанії з дезінформації, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори на території Європи та сусідніх країнах. У документі також ідеться про виключення розміщення ядерної зброї на білоруській території та «заборону на російську військову присутність і розміщення військ» у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.

У документі також зазначається, що Росія має компенсувати збитки та зробити свій внесок у відновлення України. Після початку повномасштабного вторгнення ЄС на невизначений термін заморозив активи Банку Росії у розмірі 210 мільярдів євро. Більшість цієї суми – близько 190 мільярдів євро – знаходиться в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Деякі частини документа можуть бути винесені на обговорення міністрів закордонних справ ЄС під час зустрічі у Брюсселі 23 лютого.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.