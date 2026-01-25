Зеленський про переговори: всі мають бути готові до компромісів, «американська сторона теж»

Проблемних питань за підсумками останніх переговорів «стало менше», заявив президент Володимир Зеленський – про це він заявив на пресконференції у Вільнюсі, коментуючи останню тристоронню зустріч у Абу-Дабі.

Водночас він нагадав, що Росія намагається домогтися відведення українських військ зі східних регіонів України.

«Зрозуміла причина – вони ставили це за ціль і хочуть досягти цієї цілі. На фронті вони поки що цього зробити не можуть. Наша позиція по нашій території, територіальній цілісності України, яку потрібно поважати – повторювати не буду», – заявив він.

Зеленський вказав на те, що Україна воює «за свою державу, за своє», а не на чужій території. Відтак позиції Києва й Москви залишаються принципово різними, і Сполучені Штати намагаються знайти компроміс.





«Ми йдемо на те, що спілкуємося в тристоронньому форматі. Це перші кроки, щоб знайти той самий компроміс. Але потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також», – зазначив президент.

Він не уточнив, на які поступки можуть піти Сполучені Штати.

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Президент України Володимир Зеленський назвав обговорення конструктивними і припустив, що наступні зустрічі відбудуться наступного тижня – Україна готова рухатися далі.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму». Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.



