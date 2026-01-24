Зеленський назвав конструктивними переговори в Абу-Дабі, наступна зустріч може відбутися наступного тижня

Тристоронні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) були конструктивними, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки», – написав він у телеграмі після доповіді української делегації.

Зеленський додав, що за умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, можливо, наступного тижня.

Також журналіст Axios Барак Равід з посиланням на українських посадовців написав у соцмережі, що переговори були позитивними та конструктивними, а наступний раунд може відбутися наступного тижня.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.