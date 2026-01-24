Повітряна атака на Київ під час переговорів в Еміратах. Ставки зростають?

У ніч на 24 січня армія Росії здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА, зокрема, чергового масованого удару зазнав Київ. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, загалом, знешкоджено 15 ракет і 357 дронів. Цей удар відбувся на тлі тристоронніх переговорів між Україною, США й Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах, які тривали два дні, 23–24 січня. Як зазначив напередодні президент України Володимир Зеленський, питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

У ніч на суботу, 24 січня, російська армія знову завдала потужного ракетно-дронового удару по українській столиці, Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, четверо поранені, виникло кілька пожеж, на лівому березі Дніпра – перебої з тепло- та водопостачанням. Фотографії наслідків удару опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок цієї масованої атаки, що призвела до нових пошкоджень інфраструктури у столиці України, знову майже 6 тисяч будинків перебувають без опалення, повідомив Віталій Кличко.

«Більшість із них (будинків – ред.) – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому», – зазначив Кличко.

А про атаку на Харків поінформував міський голова Ігор Терехов. За його словами, під час масового нальоту «шахедів» один з ударів припав на гуртожиток з біженцями зі сходу України. За останніми даними, в Харкові поранено 27 осіб.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинилися Київ і Київська область, Сумська, Харківська та Чернігівська області, а основною метою знову були об'єкти енергетичної інфраструктури.

«Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя», – написав Зеленьский.

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 15 ракет і 357 дронів РФ

Російська армія у ніч проти 24 січня здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску – окупований Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області, РФ);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – РФ, Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської області, РФ);

375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ – Росія, окупований Донецьк.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів», – зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі

Нинішній черговий масований ракетно-дроновий удар армії РФ насамперед по Києву відбувся на тлі тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які відбулися 23–24 січня.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 січня повідомив, що на тристоронніх переговорах в ОАЕ сторони говорять про параметри закінчення війни, але щодо змісту розмов висновки поки що робити зарано.

«Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції – чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра (24 січня – ред.) до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, і представник ГУР Скібіцький», – сказав Зеленський.

«По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра (24 січня – ред.) і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», – додав він.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

У другий день зустрічі, 24 січня, сторони спілкувалися понад три години.

Вже після завершення дводенної зустрічі президент України зазначив, що вони були конструктивними.

«Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що за умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, можливо, наступного тижня.

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США на тристоронній зустрічі в ОАЕ запропонують Росії припинити удари по енергетиці в обмін на припинення атак на НПЗ й танкери «тіньового флоту». Офіційно про це не повідомляли.

Помічник очільника РФ Юрій Ушаков заявив, що 22 січня на переговорах представників США і Володимира Путіна констатували, що «без вирішення територіального питання щодо узгодженої в Анкориджі формули розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто».

Пізніше у Кремлі відмовилися уточнювати, що мається на увазі під «формулою Анкориджа», але заявили, що Москва наполягає на виведенні Збройних сил України з території Донбасу.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.

Очільник Міноборони про стратегію України

Раніше, 20 січня, міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування з журналістами заявив, що одна зі стратегічних цілей України у війні – завдання Росії до 50 тисяч втрат у живій силі на місяць, щоб зробити війну для неї непосильною.

«Минулого місяця вбили 35 тисяч – усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч – побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні», – сказав він.

Також міністр оборони зазначив, що президент Володимир Зеленський поставив перед ним завдання побудувати систему, яка зупинить Росію в небі і на землі, а також посилити асиметричні та кіберудари по агресору і його економіці.



