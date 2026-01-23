Переговори в Абу-Дабі: Зеленський обговорив з делегацією України «тематику й бажаний результат»

Президент Володимир Зеленський провів провів консультацію з переговорною групою України перед переговорами в Об’єднаних Арабських Еміратах – про це він повідомив у коментарі журналістам.

«Говорив із головою делегації Рустемом Умєровим. На гучному була вся наша група, з усіма поспілкувалися, всі розуміють, що робити. Обговорили рамки розмови, тематику й бажаний результат», – сказав він.

За словами Зеленського, також обговорювали формати переговорів, але їх визначатиме делегація на місці, «залежно від того, яким буде діалог, тому що в такому форматі він вперше за довгий період».

Він додав, що час від часу буде спілкуватися з українською командою.

Раніше Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим на переговорах в Абу-Дабі.

23 і 24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах триватимуть перші тристоронні переговори щодо війни РФ в Україні за участю представників США, України й Росії. До складу української делегації увійдуть п’ять осіб, зокрема секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і начальника Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.