Зеленський заявив про «непростий, але позитивний» діалог із Трампом й анонсував тристоронню зустріч в ОАЕ

Президент Володимир Зеленський розповів, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом була «хорошою», і наголосив на важливості післявоєнних гарантій безпеки Україні від Сполучених Штатів. Про це голова держави сказав під час панельної дискусії на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі 22 січня.

«Наші команди добре працювали. Знаєте, мені видається, що це наче подолати останню милю: дуже складно. Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, непростий, але сьогодні він був позитивним – цього достатньо», – наголосив Зеленський.

Серед тем, які порушувалися, – нарощення допомоги Україні задля посилення її спроможностей захищатися від російських обстрілів.

«Росія використовує близько 500 іранських безпілотників щодня, і десятки балістичних ракет. Щодо систем, які нам дали партнери, – звичайно, вони могли б дати нам більше. І я знову розмовляв сьогодні з президентом Трампом про це. Сподіваюся, це були мої останні слова – запам’ятовуються всім же лише вони. Тож мої останні слова, кілька разів адресовані президенту Трампу, стосувалися того, щоб не забували про протиповітряну оборону. Про «Патріоти», – сказав Зеленський.

Президент України також анонсував тристоронні контакти в Об’єднаних Арабських Еміратах після зустрічі посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Кремлі з російським лідером Володимиром Путіним.

«Думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, вона відбудеться завтра і післязавтра… Якщо на технічному рівні ми розпочнемо цю тристоронню зустріч, я сподіваюся, що ми знайдемо деякі... Не знаю – росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що всі повинні бути готові, не лише Україна. І це важливо для нас, тому ми побачимо, який буде результат», – зазначив Зеленський, не уточнюючи, чи зустріч передбачатиме одночасні переговори трьох сторін, чи окремі переговори американської сторони з українською і російською.

Президент наголосив, що «це краще, ніж взагалі не мати жодного діалогу».

«Ми перебуваємо у скрутному становищі, але росіяни також у скрутному становищі… Втрати Росії найбільші з усіх, що вони коли-небудь мали. Просто ділюся з вами реальною статистикою: 35 000 убитих на місяць», – зазначив український президент.

Україну в Давосі з перших днів щорічних зборів представляла делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим. Член делегації Рустем Умєров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії.

Зустріч представників України з Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

Президент США Дональд Трамп заявив 21 січня, що, на його думку, «ми досить близько» до угоди про припинення війни між Росією й Україною.