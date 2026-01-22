«Російську нафту треба зупинити» – Зеленський у Давосі

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж. Про це глава української держави сказав 22 січня у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

«Чому президент (США Дональд) Трамп може зупиняти танкери «тіньового флоту» і забирати нафту, а Європа – ні? Російська нафта перевозиться просто уздовж європейського узбережжя. Ця нафта фінансує війну проти України, ця нафта допомагає дестабілізувати Європу. Тому російську нафту треба зупинити і конфіскувати, і продавати на користь Європи. Чому ні? Якщо Путін без грошей, Європа – без війни. Якщо Європа має гроші – тоді вона може захистити і своїх людей. Просто зараз ці танкери заробляють гроші для Путіна, і це означає, що Росія продовжує просувати свій хворобливий порядок денний», – сказав Зеленський, виступаючи в Давосі приблизно через годину після того, як завершилася його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Одразу після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що його зустріч із президентом України була «дуже гарною», а його послання президенту Росії Володимиру Путіну полягає в тому, що війна в Україні має закінчитися.

Раніше цього тижня американські військові заявили, що в Карибському морі захопили танкер, пов’язаний з Венесуелою – це стало сьоме затримання судна з початку місячної кампанії президента США Дональда Трампа з контролю над потоками нафти до Венесуели.

Перехоплені досі судна або перебували під санкціями США, або входили до складу «тіньового флоту» суден, які маскують своє походження для перевезення нафти країн, що перебувають під санкціями – Ірану, Росії або Венесуели.

14 січня агентство Reuters із посиланням на свої джерела писало, що американська прокуратура звернулася до федеральних судів за ордерами на так звану цивільну конфіскацію нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту - може бути конфісковано десятки суден та їхній вантаж.

Конфіскація танкерів – частина стратегії Білого дому, який оголосив про намір контролювати експорт і виробництво венесуельської нафти з метою отримання коштів на відновлення нафтовидобувної галузі Венесуели. У грудні США фактично заблокували експорт нафти з Венесуели.