Віткофф розкрив деталі переговорів із Будановим, Умєровим та Арахамією в Давосі

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф
Учасники переговорів між делегаціями України та США «досягли значного прогресу» в питанні завершення війни Росії проти України, розповів зранку 22 січня після «українського сніданку» в Давосі спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Він розповів, що «налаштований оптимістично» після переговорів із головою владної парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, головою Офісу президента України Кирилом) Будановим і секретарем РНБО Рустемом Умєровим,

«Я вважаю, що ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що його можна вирішити. Тож якщо обидві сторони хочуть це вирішити – ми це вирішимо. Це моя позиція. І я сказав про це президентові вчора ввечері… Сьогодні вночі ми вирушаємо до Москви. Ми там не залишаємося на ніч – одразу летимо до (столиці ОАЕ) Абу-Дабі. Це важливий момент, бо саме в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи: військові з військовими, питання добробуту. Ми з Джаредом (Кушнером, зятем президента США) постійно говоримо про важливість економічного розвитку», – сказав Віткофф.

Спецпредставник Трампа вважає, що саме це питання може стати вирішальним.

«Питання добробуту – надзвичайно важливе. Учора за вечерею ми всю ніч говорили про висхідну траєкторію української економіки та фінансової системи: ринки капіталу, робочі місця. Президент говорив про безмитну зону для України – я вважаю, що це може стати переломним моментом. Ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть: ви отримуєте конкурентну перевагу, бо не сплачуєте мита, постачаючи товари до Сполучених Штатів», – наголосив американський перемовник.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров також повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з предстсавниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, і основними темами були «економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії».

Зустріч представників України з Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі, де обговорювали, як повідомлялось, економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Цей план, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але, за даними джерел видання Financial Times, незгода Європи з ініціативами президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення Ради миру призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів (відомий як «план процвітання»).

