Умєров повідомив про зустріч в Давосі з Віткоффом та Кушнером напередодні їхніх переговорів з РФ

За словами Умєрова, основні теми зустрічі – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

«Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла», – написав він у телеграмі.

За його словами, разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з коллегами з BlackRock – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.

Також Умєров повідомив про зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару.

Зустріч представників України з Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер. Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви та зустріч із Путіним цього місяця.

Читайте також: Посланці Трампа й Путіна заявили про «конструктивну» зустріч у Давосі

17 січня українська делегація зустрілася з представниками США в Маямі, де обговорювали, як повідомлялось, економічну допомогу до 800 мільярдів доларів.

Цей план, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але, за даними джерел видання Financial Times, незгода Європи з ініціативами президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення Ради миру призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів (відомий як «план процвітання»).

