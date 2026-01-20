Посланці Трампа й Путіна заявили про «конструктивну» зустріч у Давосі

У швейцарському Давосі, де проходить засідання Всесвітнього економічного форуму за участю багатьох голів держав й урядів, 21 січня відбулися переговори між Кирилом Дмитрієвим, представником російського президента Володимира Путіна, і спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо можливої майбутньої мирної угоди, яка б припинила війну РФ проти України.

Про їхню зустріч раніше повідомили агентства, тепер російські ЗМІ цитують слова Дмитрієва, що зустріч «пройшла конструктивно». Віткофф назвав її «дуже позитивною». Відео з його словами поширив Дмитрієв, який сказав, що «дедалі більше людей розуміють правильність» російської позиції, не уточнивши, чи має він на увазі представників США. Деталей сторони не навели.

Агентство Reuters повідомляє з посиланням на неназване джерело, що зустріч тривала дві години.

Минулими вихідними Віткофф і Кушнер провели переговори з українською делегацією.

Як повідомив тоді Кирило Буданов, голова Офісу президента України, українська делегація в складі якої, крім нього, також були секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров й очільник парламентської фракції владної партії «Слуга народу» Давид Арахамія, прибула до США для «важливої розмови щодо деталей мирної угоди».

Умєров заявив у неділю, що переговори продовжаться на зустрічі Всесвітнього економічного форумі в Давосі цього тижня.

20 січня в Давосі Буданов заявив: «Ми рухаємося вперед. Я не можу сказати, що завтра у нас точно буде мир – якщо хтось обіцяє таке, це – неправда. Але ми докладаємо величезних зусиль, щоб до цього дійти».

На тлі масованої атаки РФ президент Володимир Зеленський повідомив, що поки що він залишається в Україні, але допускає, що може поїхати в Давос.

Раніше Politico писало, що Білий дім поки що не призначив двосторонню зустріч Трампа й Зеленського. Видання називає середу ключовим днем для дискусій щодо України, пов’язуючи це з тим, що Трамп на 21 січня запланує зустріч із лідерами «Коаліції охочих», що об’єднує союзників Києва. Вони, як зазначають журналісти, мають намір попросити Трампа схвалити гарантії безпеки, погоджені раніше цього місяця в Парижі для повоєнної України – у рамках ширших мирних переговорів під керівництвом Сполучених Штатів.