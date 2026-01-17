Делегація України прибула до США для переговорів із Віткоффом, Кушнером і Дрісколлом – Буданов

Українська делегація в складі голови Офісу президента Кирила Буданова, секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова та очільника парламентської фракції владної партії «Слуга народу» Давида Арахамії 17 січня прибула до Сполучених Штатів. Про це Буданов повідомив у мережі Х.

«Ми проведемо важливу розмову з нашими американськими партнерами щодо деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі (спеціальним посланцем президента США) Стівеном Віткоффом, (зятем Дональда Трампа) Джаредом Кушнером та (міністром армії США) Даніелем Дрісколлом. Україні потрібний справедливий мир. Ми працюємо над результатом», – написав очільник Офісу президента України.

У Маямі українська делегація обговорить з американськими партнерами гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати на форумі в Давосі, повідомила 16 січня посолка України у США Ольга Стефанішина.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська команда – секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія – зараз прямує до США. Минулого тижня Зеленський повідомляв, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до фіналізації на найвищому рівні з президентом США.

Візит української делегації відбувається на тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна, а не Росія затримує укладення потенційної мирної угоди.

Днями агентство Bloomberg повідомило, що спецпредставник Сполучених Штатів Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».