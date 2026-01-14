Bloomberg: представники США Віткофф і Кушнер планують відвідати Москву та зустрітися з Путіним

Спецпредставник Сполучених Штатів Стів Віткофф та зять президента Трампа Джаред Кушнер планують візит до Москви, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними співрозмовників видання, делегати Вашингтона планують зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч може відбутися цього місяця, хоча плани ще не остаточні і терміни можуть бути перенесені через заворушення в Ірані, уточнює Bloomberg.





Посадовець Білого дому повідомив журналістам, що наразі така зустріч не запланована.

Агентство Reuters уточнює, що посадовці, ймовірно, представлять Путіну та його команді останній проєкт мирних пропозицій, переговори також стосуватимуться гарантій безпеки від США та Європи.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



