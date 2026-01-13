Зеленський заявив про «продуктивну роботу» з США

Президент України Володимир Зеленський заявив про «дуже продуктивну роботу» з Сполучними Штатами Америки.



«Говорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом Сполучених Штатів, з його командою. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результат», – сказав він у відеозверненні.



За словами Зеленського, важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску.



Президент також зазначив, що продовжується підготовка документів з США щодо гарантій безпеки, щодо відновлення.



«Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі США, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є», – додав Зеленський.



