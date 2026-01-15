ISW про заяви Лаврова: встановлює умови РФ перед візитом посланців Трампа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі РФ в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналізуючи слова Лаврова, в ISW зазначили, що його заяви, «ймовірно, були спробою встановити умови перед можливою майбутньою зустріччю між спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, колишнім старшим радником президента США Джаредом Кушнером і президентом Росії Володимиром Путіним у Росії».

Лавров 14 січня заявив, що майбутнє мирне врегулювання має вирішити «питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії й Донбасі».

«Новоросія – це вигаданий регіон, який кремлівські чиновники часто згадують як «невід’ємну» частину Росії. Новоросія включає не лише Крим і чотири області, про незаконну анексію яких заявила РФ, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську і Одеську області… Запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав лише окупацію Росією Криму, усієї Луганської і Донецької областей, а також окупованих наразі частин Запорізької і Херсонської областей, вимагаючи від Росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що згадка Лаврова про Новоросію не є новою вимогою, але «є ще одним доказом того, що вимоги Росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів».

В ISW зазначили, що кремлівські чиновники продовжують наполягати на тому, щоб Сполучені Штати, Україна і Європа прийняли вимоги Росії, відкидаючи нещодавні мирні зусилля під керівництвом США щодо пошуку компромісів для припинення війни.

«Заяви Кремля продовжують демонструвати, що Росія дедалі більше не зацікавлена в обговоренні угод, досягнутих у результаті мирного процесу, який президент США Дональд Трамп очолює з моменту презентації мирного плану з 28 пунктів у листопаді 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Агентство Reuters днями вказувало, що посланці Трампа під час можливої майбутньої зустрічі, ймовірно, представлять Путіну і його команді останній проєкт мирних пропозицій, переговори також стосуватимуться гарантій безпеки від США та Європи.

В ексклюзивному інтерв’ю Reuters 14 січня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія затримує укладення потенційної мирної угоди. Агенція відзначає, що ця теза Трампа різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що це Москва мало зацікавлена в припиненні майже чотирирічної війни проти України.

«Я думаю, він (Путін – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова укласти угоду», – сказав американський лідер. Відповідаючи на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів одним словом: «Зеленський».

Зі словами Трампа про те, що Україна гальмує мирну угоду, не погодився рем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Це Росія відкидає мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні атаки на українські міста», – написав Туск на своїй сторінці X.

Тим часом, у Кремлі заявили, що згодні з оцінкою Трампа.

Раніше цього тижня видання Financial Times написало, що лідери країн «Групи семи» у швейцарському Давосі переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

