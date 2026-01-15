У Кремлі підтримали слова Трампа про Зеленського

У Кремлі заявляють, що згодні з оцінкою президента США Дональда Трампа, який сказав, що президент України Володимир Зеленський, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду щодо припинення війни РФ проти України.

Речник російського президента Дмитро Пєсков на запитання журналістів, чи погоджується він із Трампом, 15 січня сказав: «Я погоджуюся, це дійсно так. Президент Путін і російська сторона залишаються відкритими (до переговорів – ред.). Російська позиція добре відома… Це позиція послідовна».

В ексклюзивному інтерв’ю Reuters 14 січня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія затримує укладення потенційної мирної угоди. Агенція відзначає, що ця теза Трампа різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що це Москва мало зацікавлена в припиненні майже чотирирічної війни проти України.

Перебуваючи в Овальному кабінеті Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення, натомість український лідер Володимир Зеленський, за словами президента США, є більш стриманим.

«Я думаю, він (Путін – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова укласти угоду», – сказав американський лідер.

Відповідаючи на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів одним словом: «Зеленський».

Американський лідер не виключив зустрічі із президентом України на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі наступного тижня.

Зі словами Трампа про те, що Україна гальмує мирну угоду, не погодився рем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Це Росія відкидає мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні атаки на українські міста», – написав Туск на своїй сторінці X.

Раніше цього тижня видання Financial Times написало, що лідери країн «Групи семи» у швейцарському Давосі переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

