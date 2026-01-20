Трамп підтвердив, що запросив Путіна до Ради миру щодо Гази

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що запросив президента Росії Володимира Путіна долучитися до запропонованої ним Ради миру щодо Гази.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами пізно ввечері в понеділок у штаті Флорида. На запитання, чи справді він надіслав таке запрошення Путіну, американський президент відповів ствердно: «Так».

Інших деталей щодо формату Ради миру, її можливого складу або реакції Кремля Трамп не навів. Влада РФ наразі дану заяву публічно не коментувала.

Раніше повідомлялося, що запрошення до Ради миру отримали також президенти Туреччини, Єгипту й Аргентини. За даними джерел Reuters, запрошення також отримали лідери Франції, Німеччини й Австралії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була запрошена представляти Євросоюз.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що погодився, але, за твердженням Politico, Канада не платитиме за місце в раді, і США не вимагали грошей.

Раніше повідомлялося, що за те, щоб стати постійним членом Ради миру, держава має виплатити мільярд доларів.

Неназваний американський чиновник розповів Bloomberg, що зібрані кошти будуть використані для виконання мандату Ради миру щодо відновлення Сектору Гази.

Крім Трампа, до складу ради, як повідомлялося, увійдуть представники його адміністрації – зокрема держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Серед тих, хто отримав запрошення увійти до складу Ради миру – президент Росії Володимир Путін, повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, за словами якого, в Кремлі вивчають «усі деталі цієї пропозиції».

Запрошення отримав і Олександр Лукашенко, повідомили в МЗС Білорусі.