Кремль: Путін отримав від США запрошення увійти до Ради миру

Російський президент Володимир Путін отримав запрошення від США увійти до Ради миру щодо Сектору Гази, заявив заявив його речник Дмитро Пєсков.



За його словами, «вивчають всі деталі цієї пропозиції» і очікують на контакт зі США.



У Вашингтоні про це запрошення наразі не повідомляли.

16 січня адміністрація президента США оголосила склад Ради миру для Сектору Гази, створення якої передбачене планом Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. До Ради миру, головою якої є сам Трамп, увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та інші.

Згодом агентство Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту, повдіомило, що адміністрація Трампа просить країни, які хочуть отримати постійне місце в його Раді миру, внести щонайменше один мільярд доларів. Згідно з проєктом, Трамп буде першим головою Ради і вирішуватиме, кого запрошувати до членства. Рішення в Раді ухвалюватимуть більшістю голосів, але всі вони підлягатимуть схваленню голови.

Як йдеться в цитованому агентством документі, кожна держава-член обійматиме посаду не більше ніж три роки з моменту набрання чинності статутом, з можливістю поновлення головою, проте трирічний термін членства не поширюватиметься на держави-члени, які вносять понад мільярд доларів. Офіційно про вимогу таких внесків не повідомляли.

14 січня США оголосили про початок другого етапу плану завершення війни в Газі, частиною якого є створення Ради миру і Національного комітету. Передбачається, що Національний комітет, підзвітний Раді миру, керуватиме Газою доти, доки Палестинська національна адміністрація не проведе необхідні реформи, щоб бути готовою взяти на себе управління територією на середземноморському узбережжі.



