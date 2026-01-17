Блер, Рубіо, Віткофф, Кушнер та інші – Білий дім назвав склад Ради миру для Гази

Адміністрація президента США оголосила 16 січня склад Ради миру для Гази, створення якої передбачене планом Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту.

До Ради миру, головою якої є сам Трамп, увійшли:

держсекретар США Марко Рубіо;

спецпосланник президента США Стів Уіткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;

американський бізнесмен Марк Роуен;

голова Світового банку Аджай Банга;

заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель.

«Для реалізації концепції Ради миру», повідомив Білий дім, створена виконавча рада. До неї, крім Віткоффа, Кушнера, Блера та Роуена, увійшли:

міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;

катарський дипломат Алі аль-Таваді;

міністр ОАЕ з міжнародного співробітництва Рим аль-Хашімі;

колишній заступник прем'єр-міністра Нідерландів Сігрід Кааг;

кіпрсько-ізраїльський бізнесмен Якір Габай;

голова єгипетської розвідки генерал Хасан Махмуд Рашад;

болгарський дипломат Ніколай Младенов.

Младенов є колишнім спеціальним представником ООН по Близькому Сходу. Він буде сполучною ланкою між Радою миру і Національним комітетом з управління Газою, повідомив Білий дім. Національний комітет очолив Алі Шаас, який раніше обіймав високі посади в Палестинській адміністрації. Комітет, як ідеться у заяві Білого дому, відповідатиме за «відновлення цивільних інститутів та стабілізацію повсякденного життя в Газі, одночасно закладаючи основу для довгострокового самодостатнього управління».

Ізраїль і «Хамас» у жовтні 2025 року погодилися на припинення вогню та ухвалили мирний план, розроблений адміністрацією Дональда Трампа. Перший етап цього плану передбачав повернення всіх ізраїльських заручників в обмін на звільнення Ізраїлем палестинських ув’язнених.

14 січня США оголосили про початок другого етапу плану завершення війни в Газі, частиною якого є створення Ради миру та Національного комітету. Передбачається, що Національний комітет, підзвітний Раді миру, керуватиме Газою доти, доки Палестинська національна адміністрація не проведе необхідні реформи, щоб бути готовою взяти на себе управління територією на середземноморському узбережжі.