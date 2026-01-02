Ердоган анонсував розмову з Трампом, Україна і Газа – серед тем

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що 5 січня проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, головними темами будуть мирні зусилля щодо припинення війни Росії проти України, а також ситуація в Секторі Гази.

Ердоган повідомив про це, виступаючи перед журналістами у Стамбулі 2 січня. Він також зазначив, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у зустрічі «Коаліції охочих» (країн, що підтримують Україну), запланованій у Парижі на 6 січня.

У листопаді Ердоган мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. «Президент Ердоган заявив, що Туреччина продовжить зусилля із завершення російсько-української війни справедливим і сталим миром», – заявляли тоді в офісі президента Туреччини.

Ердоган також підтвердив готовність Анкари долучатися до всіх дипломатичних ініціатив і планів, які можуть сприяти прямим переговорам сторін і відновленню миру в регіоні.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки і досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США й України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».