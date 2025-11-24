Ердоган обговорив із Путіним «завершення російсько-української війни»

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову, повідомили пресслужби обох сторін 24 листопада.

За повідомленням офісу Ердогана, розмова стосувалася двосторонніх відносин, російсько-українських війни, а також низки регіональних і глобальних питань.

«Президент Ердоган заявив, що Туреччина продовжить зусилля із завершення російсько-української війни справедливим і сталим миром», – йдеться в повідомленні.

Президент Туреччини також підтвердив готовність Анкари долучатися до всіх дипломатичних ініціатив і планів, які можуть сприяти прямим переговорам сторін і відновленню миру в регіоні.





Пресслужба Путіна наголосила, що обговорення стосувалося «двостороннього співробітництва з акцентом на подальше розширення торгово-інвестиційних зв’язків і реалізацію стратегічно значущих проєктів у сфері енергетики».

Також сторони, за повідомленням Кремля, обмінялися «думками щодо ситуації навколо України, в тому числі в контексті американських пропозицій із мирного врегулювання».

«Здійснений обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання», – заявляє пресслужба президента РФ.

Путін, згідно з повідомленням, заявив, що пропозиції США, отримані Москвою, нібито йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і «в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання».

Читайте також: Axios: адміністрація Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні

23 листопада в Женеві відбулися переговори щодо запропонованого США мирного плану для України. За підсумками переговорів США й Україна оприлюднили спільну заяву, вказавши на «суттєвий прогрес», а також на те, що рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована», й остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють. Сам Трамп після переговорів у Женеві припустив, що «щось хороше» може відбуватися у врегулюванні війни Росії проти України.



