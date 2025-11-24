Доступність посилання

Ердоган обговорив із Путіним «завершення російсько-української війни»

Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін поговорили телефоном, заявили їхні пресслужби (фото ілюстраційне)

Президенти Туреччини та Росії Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову, повідомили пресслужби обох сторін 24 листопада.

За повідомленням офісу Ердогана, розмова стосувалася двосторонніх відносин, російсько-українських війни, а також низки регіональних і глобальних питань.

«Президент Ердоган заявив, що Туреччина продовжить зусилля із завершення російсько-української війни справедливим і сталим миром», – йдеться в повідомленні.

Президент Туреччини також підтвердив готовність Анкари долучатися до всіх дипломатичних ініціатив і планів, які можуть сприяти прямим переговорам сторін і відновленню миру в регіоні.


Пресслужба Путіна наголосила, що обговорення стосувалося «двостороннього співробітництва з акцентом на подальше розширення торгово-інвестиційних зв’язків і реалізацію стратегічно значущих проєктів у сфері енергетики».

Також сторони, за повідомленням Кремля, обмінялися «думками щодо ситуації навколо України, в тому числі в контексті американських пропозицій із мирного врегулювання».

«Здійснений обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання», – заявляє пресслужба президента РФ.

Путін, згідно з повідомленням, заявив, що пропозиції США, отримані Москвою, нібито йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і «в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання».

23 листопада в Женеві відбулися переговори щодо запропонованого США мирного плану для України. За підсумками переговорів США й Україна оприлюднили спільну заяву, вказавши на «суттєвий прогрес», а також на те, що рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована», й остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють. Сам Трамп після переговорів у Женеві припустив, що «щось хороше» може відбуватися у врегулюванні війни Росії проти України.


