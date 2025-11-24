ISW: Кремль не зацікавлений у мирному плані й готує внутрішню аудиторію до його відхилення

Російські чиновники й «ультранаціоналістичні голоси» продовжують відкидати будь-який мирний план про завершення війни проти України, включно із запропонованим США планом із 28 пунктів, що не відповідав би давнім вимогам Росії щодо знищення української державності й ослаблення НАТО, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики навели заяви російських чиновників, зокрема, заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який 22 листопада сказав, що Росія не може відступати від вимог свого лідера Володимира Путіна, заявлених на саміті на Алясці у серпні 2025 року, і підтвердив намір Росії вирішити «першопричини» війни. Рябков визначив «першопричини» як розширення НАТО, розгортання зброї у Східній Європі й нібито дискримінацію російської мови і Російської православної церкви в Україні.

Крім того, у звіті згадуються заяви заступника голови Комітету Державної думи Росії з питань оборони Олексія Журавльова і першого заступника голови Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексія Чепи.

Журавльов, зокрема, сказав, що мирний план США спрямований на збереження «загрози на російському кордоні», і що заявлені умови європейської зустрічної пропозиції є «абсолютно неприйнятними для Росії». Чепа зазначив, що можлива передача Заходом ракет далекого радіусу дії, таких як «Томагавки», Україні в рамках мирного плану суперечитиме меті Росії з «демілітаризації», фактично спрямованої на знищення української армії, щоб вона не могла захистити Україну від поновлення російської агресії, кажуть в ISW.

Чепа натякнув, що Росія сприймає будь-яку допомогу чи гарантії безпеки для України як загрозу для РФ, а російські державні ЗМІ представили заяви Чепи як «попередження», що пояснює, чому мирна угода «неприйнятна» для Росії.

Схожі заяви роблять також наближені до Кремля блогери, кажучи, що Росія не повинна приймати жодного мирного плану, а натомість повинна продовжувати війну проти України, зазначають в Інституті вивчення війни.

«Ці різні заяви продовжують свідчити про те, що Кремль не зацікавлений у будь-яких компромісах у мирній угоді й створює внутрішні інформаційні умови для відхилення мирного плану… Кремлівські чиновники і російські воєнні блогери відкидали запропонований США 28-пунктний мирний план і повторювали відданість Росії своїм початковим максималістським воєнним цілям від моменту, коли західні ЗМІ почали повідомляти про цю пропозицію 20 листопада. Ці заяви продовжують вказувати на те, що Росія навряд чи прийме будь-який запропонований мирний план, який не передбачає капітуляції України», – йдеться у звіті.

Напередодні в Женеві відбулися переговори щодо пропонованого США мирного плану. У них брали участь представники США, України, європейських держав. За підсумками переговорів США й Україна оприлюднили спільну заяву, вказавши на «суттєвий прогрес», а також на те, що рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована», й остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють. Сам Трамп поки що не коментував ситуацію.

Поряд з європейськими союзниками України багато американських законодавців, включаючи деяких республіканців, розкритикували початкову пропозицію, деякі назвали її «списком побажань» Кремля.

Державний секретар Марко Рубіо 23 листопада очолив делегацію США на переговорах з українськими чиновниками в Женеві в той час, як Вашингтон посилив тиск на Київ, щоб він швидко прийняв план США. Трамп висловив розчарування Україною і її європейськими союзниками за те, що вони висловили свою незгоду з його пропозицією.

Після зустрічі Рубіо відзначив «величезний прогрес» і сказав, що Трамп був «задоволений», коли він поінформував його про обговорення.

Голова української делегації – керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак – заявив журналістам, що переговорники досягли «дуже хорошого прогресу» в Женеві й «рухаються вперед до справедливого і міцного миру, на який заслуговує український народ».

Кілька західних новинних агентств, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що американські й українські чиновники обговорюють потенційний візит Зеленського до Вашингтона – вже цього тижня – для обговорення питань із Трампом.

Агентство Reuters цитує джерело, яке повідомило, що переговори будуть зосереджені на найчутливіших питаннях 28-пунктного мирного плану, запропонованого Трампом, – таких як можливість територіальних поступок України Росії.

Початковий план, пропонований США, офіційно не розголошувався, хоча ключові елементи публікували в ЗМІ.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачав визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачала проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачав, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600 000 військових. Крім того, передбачалося, що фінансові санкції проти Москви будуть поступово скасовані.

На тлі опору американських законодавців й іноземних союзників 22 листопада Трамп залишив відкритою можливість внесення змін до плану. На запитання журналістів, чи є його пропозиція його «остаточною пропозицією Україні», Трамп відповів: «Ні».

Під час переговорів у Женеві Зеленський у своєму зверненні сказав, що «є сигнали, що команда президента Трампа нас чує».

ЗМІ також повідомляли про розробку альтернативного європейського мирного плану.

Німецьке інформаційне агентство dpa заявило, що цей план не вимагатиме від України відступу будь-якої території, яку вона все ще контролює, і встановить вищий ліміт чисельності своїх Збройних сил – до 800 000 солдатів замість 600 000, як зазначено в пропозиції США. Україна також отримає надійні гарантії безпеки.

Також членство України в НАТО не буде прямо виключене, і Росії не буде надано загальну амністію за воєнні злочини, повідомляє dpa, не вказуючи свої джерела.

Європейські й африканські лідери зустрінуться в Анголі 24 листопада на економічному саміті, і очікується, що війна Росії проти України буде терміновою темою обговорення серед лідерів ЄС.

Кремль поки не прокоментував переговори в Женеві, хоча президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що 24 листопада проведе телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити мирні зусилля в Україні.