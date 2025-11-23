Фон дер Ляєн назвала головні принципи мирного плану для України

Будь-які спроби змінити територію України силовим шляхом є «неприйнятними», а обмеження її оборонного потенціалу загрожуватиме безпеці всієї Європи, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи підходи до можливого мирного врегулювання.

За словами фон дер Ляєн, «реальний і стійкий мир має передусім покласти край бойовим діям та запобігти відновленню агресії в майбутньому». Вона нагадала, що європейські партнери вже узгодили ключові принципи, необхідні для забезпечення тривалого миру та збереження українського суверенітету.

Серед цих засад, наголосила президентка Єврокомісії, – непорушність кордонів, заборона на силові їх зміни та відсутність будь-яких штучних обмежень для Збройних сил України. Такі кроки, підкреслила вона, лише зробили б державу вразливою до нових атак.

Ляєн також зазначила, що ЄС має відігравати «ключову роль» у гарантуванні безпеки України. Вона додала, що країна має право самостійно визначати свій шлях розвитку – і вже зробила вибір на користь європейського майбутнього.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.

22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Перед цим Трамп казав, що наступний четвер, 27 листопада, – це крайній термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачає, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану і повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ і Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це привело до гідного закінчення війни».

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».

План США зазнав критики серед впливових республіканців – членів партії Трампа, зокрема була оприлюднена спільна заява з демократами, яка закликає до змін у пропозиціях.

«Ми не досягнемо тривалого миру, пропонуючи Путіну поступку за поступкою і фатально погіршуючи здатність України захищатися», – йдеться в заяві, підписаній трьома демократами, одним республіканцем і одним незалежним сенатором.

«Історія вчить нас, що Путін розуміє лише силу і не дотримуватиметься жодної угоди, якщо вона не підкріплена силою», – додається в заяві.