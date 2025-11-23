Туск про мирний план для України: треба знати, хто його автор і де він був створений

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перед роботою над запропонованим США мирним планом щодо завершення війни РФ проти України, потрібно з’ясувати, хто є його автором, і де він був створений.

«Разом із лідерами Європи, Канади і Японії ми заявили про нашу готовність працювати над планом із 28 пунктів, незважаючи на деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану і де він був створений», – написав Туск у соцмережі X 23 листопада.

Перед цим держсекретар США Марко Рубіо заперечив заяви сенатора-республіканця Майка Раундса, демократки Джин Шахін і Ангуса Кінга (незалежний) про те, що пропозиція щодо миру в Україні, оприлюднена цього тижня, не була розроблена Вашингтоном, а була «списком побажань» Кремля, переданим росіянами.

«Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», – написав Рубіо в соцмережі X.

Заяви пролунали в той час, як у Женеві 23 листопада відбуваються переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США.

Критики плану в США й інших країнах вважають, що він вигідний Росії. Представники адміністрації США відкидають таке трактування, заявляючи, що план заснований на реаліях, передбачає збереження суверенітету України і гарантії безпеки для неї.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Перед цим Трамп казав, що наступний четвер, 27 листопада, – це крайній термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачає, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану і повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ і Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це привело до гідного закінчення війни».

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».