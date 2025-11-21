Путін каже, що план США «може бути покладений в основу» мирного врегулювання з Україною

Росія отримала план Сполучених Штатів із 28 пунктів щодо України, заявив президент РФ Володимир Путін увечері 21 листопада.

За повідомленням офіційної російської інформагенції ТАСС, Путін зазначив, що цей план «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання», але предметно з РФ текст угоди не обговорюється.

Він також сказав, що «Росія готова до мирних переговорів, але її влаштовує і поточна динаміка на СВО («спеціальна воєнна операція», російська офіційна назва війни проти України – ред.), яка веде до досягнення цілей військовими засобами».

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп назвав наступний четвер, 27 листопада, відповідним терміном для Києва, щоб пристати на підтриману Вашингтоном пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

«У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, терміни зазвичай продовжуються. Але четвер – це те, що ми вважаємо відповідним часом», – сказав Трамп.

Також 21 листопада агентство Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду,

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Читайте також: ЗМІ: Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять «мирний план» США

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.