Зеленський підтвердив обговорення 28 пунктів мирного плану США і закликав українців «зібратись»

Президент Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Зеленський заявив, що Україна продовжить «спокійно працювати» зі Сполученими Штатами та іншими партнерами:

«Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде».

Президент анонсував роботу над пунктами плану найближчими днями і боротьбу за те, щоб серед них «не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців».

Він також повідомив про розмову з представниками Європи і висловив сподівання на європейських партнерів, які «точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч із кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна».

«Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці. Коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна. І нам, безумовно, було дуже приємно, коли світ казав: українці неймовірні; боже, які вони, українці, як вони б’ються, як українці борються; які вони титани. І це правда. Абсолютна. Але і Європа, і весь світ мають розуміти й іншу правду – що українці перш за все люди, і ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту в кілька тисяч кілометрів, і наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики й удари шахедів, і наші люди щодня втрачають когось зі своїх близьких, і наші люди дуже хочуть, аби війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві. Але будь-який, навіть найміцніший, метал може не витримати», – сказав він.





Водночас Зеленський закликав «всіх українців» до єдності для досягнення достойного миру:

«Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України».

Президент анонсував непростий і насичений подіями тиждень, а також «багато тиску – тиску політичного, інформаційного, різного».

«Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині країни заради нашого миру. Заради нашої гідності», – підсумував він.

Зеленський не згадав напряму розслідування «плівок Міндіча», на тлі якого лунали заклики до відставки голови його Офісу Андрія Єрмака. Єрмак, ймовірно, фігурує в записах розмов під закодованим прізвиськом «Алі-Баба».

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



