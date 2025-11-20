В офісі Умєрова повідомили, що він повернувся з відрядження

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров 20 листопада повернувся в Україну з відрядження за кордоном, повідомила Радіо Свобода керівниця Служби секретаря РНБО Діана Давітян.

«Так, він повернувся з відрядження. Також хочу зазначити, що це вже його дванадцяте відрядження з моменту призначення на посаду секретаря РНБО. І відрядження – це абсолютно звичайна частина нашого життя, з якого ми не робимо ажіотажу», – сказала вона.

Раніше Діана Давітян повідомляла, що відрядження Умерова триватиме «до 19 листопада включно». Перед тим Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України заперечував повідомлення про те, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну на тлі розслідування справи про масштабну корупцію в енергетиці. Сам він це не коментував.

«Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України», – заявляли в ЦПД 17 листопада.

За даними ЦПД, Умєров залишається «в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання і продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики».

Раніше Умєров відреагував на дані слідства в справі про корупцію в енергетиці щодо ймовірного впливу на нього. «Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні», – заявив Умєров, який раніше був міністром оборони.

11 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).

НАБУ і САП вважають Міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.