Речниця Умєрова заявила, що секретар РНБО повернеться в Україну 20 листопада

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повернеться в Україну з відрядження за кордоном 20 листопада, заявила Радіо Свобода речниця політика Діана Давітян 18 листопада.

За її словами, відрядження Умерова триватиме «до 19 листопада включно».

Днем раніше Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України заперечив повідомлення про те, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну.

«Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦПД, Умєров залишається «в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання і продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики».

Сам Умєров повідомлення не коментував. Раніше він відреагував на дані слідства в справі про корупцію в енергетиці щодо ймовірного впливу на нього. «Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні», – заявив Умєров, який раніше був міністром оборони.

11 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (зараз міністр юстиції) і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).

НАБУ і САП вважають Міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.