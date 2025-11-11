Запобіжний захід ексраднику Галущенка: суд оголосив перерву до завтра

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку.

Засідання продовжиться завтра о 8:30. Протягом більшої частини сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення зачитувала діалоги з прослуховувань, які стали основою для справи.

Раніше суд також зробив перерву до завтра в обранні запобіжного заходу іншому фігуранту справи Ігорю Фурсенку.

Миронюк фігурує у плівках Національного антикорупційного бюро. НАБУ зафіксувало, що саме він під кодовим іменем «Рокет» і Дмитро Басов – «Тенор» (імена та кодові назви встановив народний депутат Ярослав Железняк) керували тіньовим процесом: контролювали всі закупівлі, кадрові рішення та розрахунки державного енергетичного гіганта.

На питання журналістів Миронюк сказав, що не має стосунку ані до «Енергоатому», ані до Міністерства енергетики, а про зв’язки з Галущенком – що він його адвокат.

За версією слідства, яку зачитав прокурор на засіданні, Миронюка та Басова підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

«Галущенко та Миронюк отримували можливість безперешкодного використання послуг з легалізації коштів злочинною організацією, що акумулювалися Миронюком від злочинної діяльності в сфері енергетики України», – заявив він.





Після 2023 року Миронюк став радником Галущенка. Саме з цієї позиції він начебто й почав вибудовувати власну вертикаль впливу в «Енергоатомі».

Адвокат Миронюка на засіданні назвав докази обвинувачення «непереконливими».

11 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (зараз міністр юстиції) і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).











