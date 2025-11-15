Умєров заявив про відновлення переговорів щодо обміну полоненими з Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив увечері 15 листопада, що провів через посередників консультації в Туреччині та ОАЕ з приводу відновлення обміну військовополоненими з Росією.

«У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців», – написав Умєров у телеграмі.

За його словами, найближчим часом відбудуться технічні консультації, які мають «закріпити усі процедурні та організаційні моменти».

Російська сторона поки що не коментувала заяв секретаря РНБО.

Востаннє Росії та Україна повідомляли про обмін полоненими 2 жовтня 2025 року. Тоді сторони передали одна одній по 185 військовослужбовців.

За наведеними у жовтні даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 громадян України.

2 червня делегації України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тоді голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.



