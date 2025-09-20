Президент про роботу над обміном полоненими: Умєров «у контакті» з представником Росії

Робота над новим обміном полоненими триває, Україна хоче звільнити ще 1 тисячу людей – про це президент Володимир Зеленський розповів журналістам під час закритої зустрічі.

За його словами, процесом займається секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

«Про обмін Рустем говорив з (головним переговорником від РФ Володимиром – ред.) Мединським – вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками», – цитує голову держави Суспільний мовник 20 вересня.

Президент підтвердив, що Київ готовий до переговорів, але вони мають бути результативними.

«Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали – вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру», – сказав він.

Зеленський зазначив, що російські переговорники «збрехали в черговий раз» – мовляв, під час попередньої зустрічі делегацій мали обговорювати переговори лідерів країн, але зрештою йшлося лише про обмін полоненими:

«Повернулись і сказали: «Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі». Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: «Треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі». Тобто вони відтягують все».





Він додав, що розраховує обговорити це питання з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Останній обмін полоненими між Україною й Росією відбувся 24 серпня. Тоді, окрім військових, вдалося звільнити й вісьмох цивільних, у тому числі колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тоді голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років.Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.