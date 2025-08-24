У День Незалежності Україна провела з РФ ще один обмін полоненими

У День Незалежності відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із були в полоні ще з 2022 року. Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України», – написав він у телеграмі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими додав, що сьогодні були повернені додому українські військові, а також восьмеро цивільних українців. Серед звільнених воїнів були представники десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

За даними штабу, військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також, як повідомляються, у рамках обміну до України повернулися двоє журналістів – Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, які були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

«Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь». Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами», – йдеться у повідомленні.

Востаннє Україна та Росія проводили обмін полоненими 14 серпня. Тоді додому повернулися 84 українські військові та цивільні.

На початку серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що готується обмін 1200 українців, які перебувають у російському полоні.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тоді голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.