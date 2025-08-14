Україна та РФ провели новий обмін полоненими за формулою «84 на 84»

Україна та Росія 14 серпня провели новий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 84 українські військові та цивільні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя», – написав глава української держави.

За словами Зеленського, «майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація».

Обмін відбувся за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними російського міністерства оборони, обмін відбувся за формулою «84 на 84», російські військові, звільнені з полону, перебувають на території Республіки Білорусь, де «їм надається необхідна психологічна та медична допомога».

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.