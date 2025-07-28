Україна повернула з полону РФ 5857 людей – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 5857 українців, поза обмінами – ще 555. Про це 28 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей», – ідеться в повідомленні глави держави в соцмережах.

Також Зеленський поінформував, що в межах стамбульських домовленостей між Києвом та Москвою вдалося визволити понад тисячу українських військових.

«Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії. Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу», – наголосив президент.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.