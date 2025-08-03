Готується обмін ще 1200 українців, які перебувають у російському полоні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими, про це він повідомив у новому відеозверненні 3 серпня.

«Рустем Умєров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною: готується обмін 1200 наших людей, які зараз у полоні. Ми маємо звільнити всіх – всіх наших військових, всіх наших цивільних. Як би не було складно», – наголосив глава держави.

Раніше, 28 липня, президент розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 5857 українців, поза обмінами – ще 555.

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.



