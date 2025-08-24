Журналіста Хилюка, який понад три роки перебував у полоні РФ, повернули до України

Український журналіст Дмитро Хилюк, який понад три роки перебував в російському полоні, повернувся в Україну в рамках обміну з РФ, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні», – написав він у телеграмі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що в рамках обміну до України повернулися двоє журналістів – Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, які були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

За даними Національної спілки журналістів, станом на 14 серпня в російському полоні перебували 30 українських медійників.

Національна спілка журналістів України та Міжнародна федерація журналістів підрахували, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України загинули щонайменше 127 українських журналістів, 18 з них втратили життя під час виконання професійних обов’язків.



