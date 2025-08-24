У рамках обміну полоненими до України повернувся колишній мер Херсона Миколаєнко – відео

У рамках чергового обміну полоненими до України повернувся колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

Як повідомив у телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, він був серед восьми визволених сьогодні цивільних українців.

«Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами», – йдеться у повідомленні.

Про звільнення Володимира Миколаєнка також повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Він провів у російській неволі понад три роки тільки за те, що завжди залишався відданим Україні й не зрадив своїх переконань. Володимире Васильовичу, вітаю вдома – на вільній землі», – написав він у телеграмі, опублікувавши відео з звільненим Миколаєнком.

Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко перебував у російському полоні з квітня 2022 року. За інформацією родини Миколаєнка, він пішов на зустріч з товаришем – після цього зв’язок з ним обірвався.

У травні 2022 року російське видання «Известия» оприлюднило відео, на якому Володимир Миколаєнко, спілкуючись із російським журналістом, відмовився сказати на камеру, що командир УПА Роман Шухевич воював за нацистську Німеччину. Натомість він наголосив, що Шухевич воював за Україну.

За словами сестри Миколаєнка, відразу після повномасштабного вторгнення ексмер Херсона Миколаєнко вступив до лав територіальної оборони. Після затримання російські військові намагалися схилити його до співпраці, але він відмовився, розповіла вона. На її думку, незаконне затримання та викрадення її брата напряму пов’язані з його проукраїнською позицією.



