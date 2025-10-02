2 жовтня відбувся новий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 205 українських військових та цивільних. Серед них – 185 військовослужбовців і 20 цивільних. «Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», – повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зустрічали звільнених з полону українських захисників – у фоторепортажі.