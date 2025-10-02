Доступність посилання

Обійми з рідними та сльози радості після повернення із російського полону (фоторепортаж)

2 жовтня відбувся новий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 205 українських військових та цивільних. Серед них – 185 військовослужбовців і 20 цивільних. «Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», – повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зустрічали звільнених з полону українських захисників – у фоторепортажі.

На волі.Український військовий, звільнений з російського полону.2 жовтня з полону РФ повернули 205 громадян. Серед них – 185 військовослужбовців і 20 цивільних
1 На волі.
Український військовий, звільнений з російського полону.
2 жовтня з полону РФ повернули 205 громадян. Серед них – 185 військовослужбовців і 20 цивільних
Люди зустрічають українських захисників, яких повернули з полону РФ
2 Люди зустрічають українських захисників, яких повернули з полону РФ
На фото звільнений з російського полону український військовий Роман обіймає свою родину. Чоловік пробув у неволі з 24 лютого 2022 року
3 На фото звільнений з російського полону український військовий Роман обіймає свою родину. Чоловік пробув у неволі з 24 лютого 2022 року
Важкопоранений боєць не приховує емоцій: нарешті він в Україні, він вдома
4 Важкопоранений боєць не приховує емоцій: нарешті він в Україні, він вдома
Зустріч українських захисників, які повернулися російського полону
5 Зустріч українських захисників, які повернулися російського полону
Батько обіймає сина вперше після повернення з російського полону
6 Батько обіймає сина вперше після повернення з російського полону
Дочка звільненого з полону українського військового разом із батьком
7 Дочка звільненого з полону українського військового разом із батьком
Обійми рідних після повернення з російського полону
8 Обійми рідних після повернення з російського полону
Рідні військовополонених та зниклих безвісти показують фото своїх близьких тим, кого сьогодні вдалося звільнити.Вони сподіваються, вони чекають
9 Рідні військовополонених та зниклих безвісти показують фото своїх близьких тим, кого сьогодні вдалося звільнити.
Вони сподіваються, вони чекають
Рідні тих, хто зник безвісти чи перебуває у російському полоні, стоять із фотографіями в руках. Вони сподіваються отримати хоч якусь інформацію.Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону додому понад 7 тисяч українців
10 Рідні тих, хто зник безвісти чи перебуває у російському полоні, стоять із фотографіями в руках. Вони сподіваються отримати хоч якусь інформацію.

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону додому понад 7 тисяч українців
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

