Україна повернула з російського полону 205 українських військових та цивільних – Зеленський

Україна та Росія провели новий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 205 українських військових та цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», - написав він у телеграмі.

За його словами, також у рамках цього обміну вдалося повернути 20 цивільних людей.

Президент повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону додому понад 7 тисяч українців.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнює, що наймолодшому звільненому українському захиснику виповнилося 26 років, найстаршому – 59 років. За даними штабу, практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.

На початку серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що готується обмін 1200 українців, які перебувають у російському полоні. Після того відбулося два обміни – 14 та 24 серпня.

Читайте також: Картопляне лушпиння та сім зернят перлової каші. Про 3,5 роки полону мера Херсона Миколаєнка

2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тоді голова делегації України на переговорах Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.