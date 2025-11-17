«Алі-Баба», який займався НАБУ і САП. Нове псевдо на «плівках Міндіча»: хто за ним?

«Алі-Баба»

На записах НАБУ 10 листопада антикорупційні органи заявили про операцію «Мідас» – «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики. Тоді НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба», заявляє народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, аби переслідувати детективів НАБУ. А за даними депутата, він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це булоЗгодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури..

Наразі коментарів Андрія Єрмака не було. Щойно керівник ОП відповість на запит Радіо Свобода – ми опублікуємо його відповідь.

Чернишов

Тим часом ВАКС обирає черговий запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову.

У Вищому антикорупційному суді 17 листопада розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Прокурори просять взяти його під варту, передає кореспондент Радіо Свобода.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти ексміністра під варту із можливістю вийти під заставу 55 мільйонів гривень. Ця сума, за твердженням обвинувачення, дорівнює сумі ймовірного незаконного збагачення Чернишова.

«За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП», – заявили раніше в Національному антикорупційному бюро.

У НАБУ додали, що детективи задокументували передачу підозрюваному і його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

Чернишову загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам Чернишов свою провину заперечує.

У червні НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову, на той момент «чинному віцепрем’єр-міністру України, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад і територій України», у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб. Йдеться про ймовірне незаконне надання одному зі столичних забудовників земельної ділянки в Києві під зведення житлового комплексу за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для «міністра і визначених ним осіб». У цій справі він звинувачення також заперечує і заявляв про «конструктивний діалог» із детективами НАБУ.

Як на все це реагуватимуть союзники?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.