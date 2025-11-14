НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про тримання під вартою

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прізвище Чернишова в офіційному повідомленні не вказане, але оприлюднені обставини справи вказують саме на нього.

«За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою», – йдеться в повідомленні.

Кваліфікація інкримінованих дій – стаття 368-5 Кримінального кодексу України (це стаття про незаконне збагачення, яка встановлює кримінальну відповідальність за незаконне набуття майна публічним посадовцем, походження якого не може пояснити. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років).

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У НАБУ повідомили про підозру в справі про корупцію в енергетици вісьмом особам. «Схеми» публікували повний список.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Крім того, підозру в незаконному збагаченні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Він її поки не коментував.