Посол ЄС про розслідування щодо зловживань в енергетиці: «є сигнал, що корупція не може бути толерована»

За словами посолки, важливо, що розслідування триває за підтримки влади

Українська влада підтримує розслідування щодо корупції в енергетиці, це є сильним сигналом, що незалежні інституції України працюють і корупція не може бути толерована, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«І поки сирени продовжують звучати, Україна продовжує боротися не тільки проти Росії, але й за довіру своїх громадян та міжнародних партнерів. Багато хто запитував мене про великий корупційний скандал, який потряс найвищі рівні влади…важливо, що розслідування триває за підтримки влади», – написала вона у Facebook.

За її словами, це є сильним сигналом про те, що «незалежні інституції України працюють і що корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців».

Матернова навела слова очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, яка на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді сказала, що «скандал з корупцією в енергетиці є дуже серйозним, і час його виникнення є вкрай невдалим».

«Корупція існує в багатьох країнах – вона подібна до раку, що пожирає суспільство зсередини. Важливо, наскільки швидко і рішуче реагують на це органи влади. Реакція України досі свідчить про її рішучість. Збереження незалежності антикорупційної архітектури має вирішальне значення на шляху України до ЄС. Це також є ключовим фактором для доведення того, що Україна серйозно ставиться до боротьби з корупцією», – додала Матернова.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У НАБУ повідомили про підозру в справі про корупцію в енергетици вісьмом особам. «Схеми» публікували повний список.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Крім того, підозру в незаконному збагаченні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Він її поки не коментував.

