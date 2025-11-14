«Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією» – Єрмак розповів про зустріч із повіреною США

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив 14 листопада, що однією з тем його зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс була боротьба з корупцією.

«Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії», – написав чиновник у телеграмі.

Також сторони обговорили останній масований російський удар і наслідки «систематичних спроб агресора знищити українську енергетику».

«Лише силою зможемо поступово примусити агресора до реальних переговорів. Висловив величезну подяку Сполученим Штатам, американському народу та уряду за мирні зусилля і важливий пакет санкцій проти російської нафтової промисловості», – відзначив Єрмак.

10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада на час слідства відсторонили з посади міністра юстиції. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.

У НАБУ повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П’ятьом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Раніше «Схеми» опублікували повний список підозрбваних та проаналізували їхні біографії.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») прокоментував «Схемам» підозру у корупції та пообіцяв повернутись в Україну.

Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Тимура Міндіча.